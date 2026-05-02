パリの自動車文化の多様性を謳歌するイベントフランスのパリほど、多様性に飛んだ自動車文化を宿す大都市は珍しい。ルノーやシトロエンだけでなく、既に廃れてしまったが、ファセル・ヴェガにヴォワザン、タルボ・ラーゴなど、名だたるメーカーが首都の近郊で創業しているのだ。【画像】フランスの濃厚クルマ文化を象徴するトラヴェルセ・ド・パリ個性的な参加車を写真で全56枚この歴史を重要視するフランスの自動車クラブ、ヴ