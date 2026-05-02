◇明治安田J1百年構想リーグ第14節清水2―1京都（2026年5月2日サンガスタジアムbyKYOCERA）J1清水はアウェーで京都と対戦し、2―1で勝利した。今季初めて逆転での勝ち点3。対京都戦はJ1通算18勝4分け4敗と、好相性の相手に競り勝って連敗を3で止めた。先制を許しながらも、相手が1人退場して前半を折り返すと、後半は数的優位を生かして攻勢を強めた。後半19分にMF宇野禅斗（22）がボックス手前から強烈なミドルシュート