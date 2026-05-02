岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」第３話が１日に放送された。神奈川県警の青委署刑事の兄・田鎖真（岡田将生）と、捜査一課検視官の弟・田鎖稔（染谷将太）の兄弟が幼少時、両親が自宅で何者かに刺殺された事件（時効成立）が発生した１９９５年４月２６日の夜。直前の時間帯に父田鎖朔太郎（和田正人）が勤務する辛島金属工場で爆発があったことが描かれた。辛島貞夫（長江英和）と妻ふみ（仙道敦子