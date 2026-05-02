女優の内田理央（34）が2日、自身のインスタグラムを更新。旅行のオフショットを公開した。「GWどこも行かないのでいつかのハワイの思い出あげさせて下さい」と書き出した内田。「オワフ島Part1」とつづって南の島を満喫する様子をアップした。思い出の食事やプール、水上アクティビティの様子を披露。ファンからは「内田理央ちゃんは相変わらず美人ですね、それに可愛い」「可愛いすぎ」「市民プールでも絵になりそう」「