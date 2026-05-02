「ボクシング・ＷＢＯアジアパシフィックフライ級タイトルマッチ」（２日・東京ドーム）王者・富岡浩介（２３）＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝がドロー判定で、アマ６冠でプロ転向６戦目の挑戦者・田中将吾（２４）＝大橋＝から初防衛に成功した。ジャッジは富岡、田中、ドローと３者が分かれた。井上尚弥と中谷潤人が激突するビッグマッチ「ＴＨＥＤＡＹ」の第１試合を好ファイトで彩った。序盤から積極的に攻め合い、田中がプレス