オリックスが最大5点差をひっくり返し、敵地・エスコンフィールドで開幕から喫していた連敗を4で止めた。先発・エスピノーザが今季最短の2回2/3を6失点で降板。2回にシーモアの3号2ランが飛び出すも、4回終了時点で2―7の劣勢だった。それでも5回2死一塁で森友が、福谷から右翼へ2号2ラン。反撃ののろしをあげると、6回1死一、二塁で2番・宗が「完璧に捉えることができました」と、斎藤から右翼へ同点の5号3ランをたたき込ん