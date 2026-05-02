ベトナムを訪問中の高市総理は2日、現地の大学で演説し、提唱から10年を迎える「自由で開かれたインド太平洋」を進化させ、地域の自律性と強靱性を高める重要性を説いた外交指針を発表しました。高市総理「未来の国際社会の平和と安定の鍵を握るこの地域において、日本として果たすべき役割を変わりなく、いいえ、今まで以上に主体的に果たしていく」高市総理は演説で、国際情勢の変化を踏まえ「自由で開かれたインド太平洋」のビ