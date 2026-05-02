岩手県大槌町の山中で、山火事への注意をうながす看板＝4月岩手県大槌町の大規模山林火災は2日、発生11日目でようやく鎮圧状態になった。発生当日、乾燥と強風が重なり、二つの地区で一気に延焼が拡大。消防士は急斜面の山中に入りづらく水資源も限られることから、消火活動は困難を極め、日に日に深刻度が増した。専門家は「地形や乾燥、少雨など複数の条件が重なり大規模化した」と指摘する。火災は4月22日午後1時50分ごろ小