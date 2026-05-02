先月、SVリーグを12位で終えたバレーボール女子岡山シーガルズの「ファン感謝会」が赤磐市で開かれました。 【写真を見る】SVリーグを12位で終えた岡山シーガルズの「ファン感謝会」【岡山・赤磐市】 岡山シーガルズの選手らが、チームへの応援や支援に感謝を伝えるとともに次のシーズンもファンと共に戦おうと開いたものです。 感謝祭では選手が2チームに分かれ