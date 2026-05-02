スポーツ感覚で楽しみながらごみを拾い、その量などを競うイベントが岡山市中区で開かれました。 【写真を見る】「街のごみが海に流れ込む問題を考えるきっかけに」環境保全とスポーツを組み合わせた日本生まれの競技「スポGOMI大会」【岡山】 環境保全とスポーツを組み合わせた日本生まれの競技「スポGOMI大会」です。 街のごみが海に流れ込む問題を考えるきっかけにと、山陽学園中学・高校の生徒が初めて主