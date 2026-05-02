高校生と大学生が地域の特産品を生かして開発した新たなソーセージの販売会がドイツの森で開かれました。 【写真を見る】「瀬戸内レモンソーセージ」岡山南高校と環太平洋大学の学生が共同開発売れ行きは好調【赤磐市 ドイツの森】 赤磐市のドイツの森で行われた実演販売会です。岡山南高校と環太平洋大学の学生が地域連携活動の一環で共同開発した「瀬戸内レモンソーセージ」の香ばしい