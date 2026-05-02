◇男子ゴルフツアー中日クラウンズ第3日（2026年5月2日愛知県名古屋GC和合C＝6557ヤード、パー70）第2ラウンドの残りを消化した後、第3ラウンドが行われた。3位から出た細野勇策（23＝三共グループ）が2度目の4連続を含む8バーディー（2ボギー）を奪い、64の好スコアをマーク。通算12アンダーで単独首位に浮上し、ツアー初優勝に王手を掛けた。日本人レフティーの優勝は1991年ダイドードリンコ静岡オープンを制した羽川