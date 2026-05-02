◇パ・リーグ日本ハム9―10オリックス（2026年5月2日エスコンF）日本ハムが最大5点差からまさかの逆転負けを喫した。初回にレイエスの先制打、清宮幸の6号2ランで4点を先制。2回はカストロの中前適時打、3回は万波の犠飛、4回もレイエスの適時打と得点を重ね、一時は最大5点のリードを奪った。2失点の先発・古林睿煬を4回で代えたことで、中継ぎ陣の総動員となった。5回から登板した2番手・福谷が2死一塁で森友に2ラ