ボートレース鳴門のG3オールレディース「第42回渦の女王決定戦競走」は2日、4日間の予選が終了。3日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。準優勝戦進出へは“1着条件”だった松田真実（24＝愛知）が4日目8Rのイン戦を快勝。見事に勝負駆けを成功させて得点率16位で予選を通過した。「進入でヤバいかなと思ったけど、逃げることができて良かったです。人生2回目の準優、めっちゃうれしいですね」人生初の18