◇プロ野球 パ・リーグ オリックス 10-9 日本ハム(2日、エスコンフィールドHOKKAIDO)初回に4点を失うなど、序盤から劣勢に追い込まれていたオリックス。それでも中盤のHR攻勢で同点に追いつき、逆転勝利としました。この日の先発は4戦全勝としていたエスピノーザ投手。しかし初回からヒットと四球で2アウト1、2塁のピンチを招き、レイエス選手の先制2点タイムリー、清宮幸太郎選手の2ランHRを浴びます。2回には新助っ人・シーモア