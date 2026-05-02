ベトナムを訪問中の高市総理大臣は、最高指導者のトー・ラム国家主席やフン首相らと会談しました。【映像】笑顔で握手を交わす高市総理とフン首相高市総理大臣「エネルギー・重要鉱物・AI・半導体・宇宙をはじめ、経済安全保障分野での協力を二国間協力の新たな優先分野と位置づけて連携を深めていくことで一致いたしました」会談では、ベトナムが世界的な埋蔵量を誇るレアアースについて安定して供給できるよう連携することで