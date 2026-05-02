北海道・旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を燃やしたとして飼育員の男が逮捕された事件で、男が任意の事情聴取に「妻は灰になった」という趣旨の話をしていたことが分かりました。送検された旭川市の旭山動物園の飼育員・鈴木達也容疑者は、3月31日ごろ、動物園の焼却炉に妻の由衣さんの遺体を運び込み燃やすなどして損壊した疑いがもたれています。焼却炉からは、由衣さんの遺体の一部が見つかっています。捜査関係者によりますと、
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