◇セ・リーグ中日4―0広島（2026年5月2日マツダスタジアム）中日の大野雄大投手（37）が2日の広島戦に先発。6回無失点と好投し、通算100勝を達成した。プロ野球143人目、中日の左腕では山本昌以来2人目の大台到達となった。4回まで1安打投球。安定感ある内容で試合をつくったが、援護に恵まれない。両軍無得点のまま6回の打席で大野は交代となった。だが、7回に打線が奮起し、板山の適時三塁打、細川の適時二塁打など