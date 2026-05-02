くりぃむしちゅー有田哲平（55）が1日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（深夜0時48分）にレギュラー出演。ACEes浮所飛貴（24）の他番組出演をうらやんだ。今回はビビる大木（51）を案内役に東京・池袋を、有田、浮所、横田真悠（26）が探訪。番組では立教生の聖地とも呼ばれる「セントポールの隣」というお店を訪問した。立教大に通っていた有田は「知らない」と語り、立教大卒の浮所は「知らないんですか！?」と驚い