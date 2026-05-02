アイドルグループFRUITS ZIPPERの松本かれん（24）が2日までに、Xを更新。MV撮影のオフショットとして、自身の寝姿を公開した。4月24日、グループの新曲『ふるっぱれーど』のMVがユーチューブで公開された。松本は1日、「MV撮影中に顔しましまになっちゃった」と2枚の写真をXに投稿した。椅子に逆向きに座り、背もたれに顔を乗せた状態で眠る自身の姿と、そのせいで頬に跡が残った自身の横顔だ。「メイクさんが困っちゃった」「で