巨人が２日の阪神戦（甲子園）に５―７で敗戦。終盤に怒涛の追い上げを見せるも僅差で敗れた。大量失点が響いた。先発の又木は毎回走者を出す投球となりながらも５回１０９球を投じて９安打２失点と粘投。一方の打線は相手先発・大竹を前になかなか快音が響かず６回まで無得点と苦しんだ。なんとか７回に小浜の適時打で１点を返し１―２としたものの、直後の守りでは６回から回跨ぎで登板した２番手・石川が４失点と炎上。さ