◆パ・リーグ日本ハム９―１０オリックス（２日・エスコンフィールド）日本ハムがまさかの逆転負け。球団創設８１年目での通算５０００勝はお預けとなった。通算成績は１０７７４試合、４９９９勝５３８１敗３９４引き分け。過去には、巨人、ソフトバンク、西武、阪神、オリックス、中日の６球団が通算５０００勝を達成している。この日のオリックス戦では、初回、レイエスが２点二塁打を放つと、続く清宮幸太郎が右越えに２