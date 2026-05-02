◆パ・リーグ日本ハム９―１０オリックス（２日・エスコンフィールド）オリックスが日本ハムとの空中戦を制し、敵地・エスコンフィールドで今季初勝利を収めた。同球場では、試合前時点で２５年からレギュラーシーズン６連敗。敗退した同年のＣＳ第１Ｓを含めると、８連敗だった鬼門でようやく白星を挙げた。先発・エスピノーザは２回２／３を７安打６失点で降板。ここまで開幕４戦４勝と絶好調だった来日３年目右腕だが、こ