元サッカー女子日本代表なでしこジャパンのＦＷで、２０１１年女子Ｗ杯ドイツ大会優勝メンバーの岩渕真奈さんが、“小さい時のヒーロー”との２ショットを披露し反響を呼んでいる。岩渕さんは２日、自身のインスタグラムで「小さい時のヒーロールイスフィーゴと」と書き出すと、サッカー元ポルトガル代表のルイス・フィーゴ氏と寄り添った２ショットをアップ。「ＴｈａｎｋｙｏｕＬｕｉｓ！！！！」と感謝の気持ちをつ