巨人の大勢投手が２日、甲子園遠征に帯同していない残留先発投手とともにジャイアンツ球場で練習を行った。１軍本隊は甲子園で阪神戦だが、１日から連日、ジャイアンツ球場で体を動かした。この日はジョギングなどで汗を流した背番号１５は「いい状態で戻れるようにしっかり準備したいと思っています」と語った。大勢は４月２９日の広島戦（東京ドーム）からコンディション不良で登板を回避。３０日の広島戦の試合もベンチ入り