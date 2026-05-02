ひと口かじれば、具材のとろ……っとした舌ざわりに悶絶必至！サクッと揚げた春巻きの中には、レア食感のサーモンとアボカドがたっぷり詰まっています。タバスコマヨのほどよい辛みがよく合い、あと引くおいしさ。お休みの日のおもてなしや、ホームパーティにもぴったりのほめられレシピです。『サーモンとアボカドのサクとろ春巻き』のレシピ材料（5本分）サーモン（刺し身用・さく）……150g アボカド……1個 春巻きの皮……5