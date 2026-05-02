しょうが焼き用の豚肉をボリュームアップ！先にサラダをあえておき、味をなじませます。 この流れで行こう！調理時間：約25分 副菜❶ 豆苗とアボカドを切る主菜❶チーズを切り、梅干しをたたく切るのはまな板が汚れない順に副菜❷ 調味料を加えてあえ、冷蔵庫に入れておく先にサラダを作っちゃう主菜❷ 豚肉に具をはさみ、小麦粉をまぶす豚肉2枚で具をはさんで主菜