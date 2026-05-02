ゴールデンウィーク、子どもとのおうち時間はおやつ作りにぴったり。ホットケーキミックスと電子レンジで、手軽なスイーツに挑戦してみませんか？やわらかなスポンジに、いちごとクリームをはさんで見た目もかわいく。レンジ調理とは思えないふわっふわな食感に、思わず「わぁ」っと声がこぼれます。『いちごのふわふわオムレット』のレシピ材料（4個分）いちご……8粒〈スポンジ〉溶き卵……1個分グラニュー糖……大さじ1牛乳……