【モデルプレス＝2026/05/02】歌手の天童よしみが5月2日、自身のInstagramを更新。母親との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】71歳ベテラン歌手「雰囲気そっくり」母顔出しの親子ショット公開◆天童よしみ、母親への感謝と決意をつづる天童は「辛かった事も 苦しかった事も 母が 全部払いのけて守ってくれた」とこれまでを振り返り、新緑の中で母親の肩に優しく手を添えた親子ショットを公開。「今度は 私が 母を守っ