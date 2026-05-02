【新華社貴陽5月2日】中国貴州省黔南（けんなん）プイ族ミャオ族自治州の甕安（おうあん）県と福泉市馬場坪街道を結ぶ貨物専用鉄道「甕馬（おうば）鉄道」は春の耕作期を迎え、集中指令による輸送業務の一括管理を強みに輸送体制を強化した。農業関連物資は到着次第列車に積み込まれ、積み込みを終えた列車は直ちに出発する。これにより化学肥料などの迅速な積載と輸送を確保し、農繁期の各種作業に支障が出ないようにしている。