フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは先週に引き続いて「野球の最高峰ＭＬＢ」。メジャーリーグ経験のある元メジャーリーガーたちが豪華集結した。米・カブスでプレーし、日本球界でも中日、阪神で活躍した福留孝介氏は、メジャーリーガーとしての待遇を振り返った。「契約もあるんですけど、移動の飛行機はもう必ずファーストクラスで飛びます