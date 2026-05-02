【写真】松田元太のBottega Venetaコーデ、魅力にあふれるショットを大放出 Travis Japanの松田元太が自身のInstagramで、ジャケットにデニム、ブーツなどカジュアルコーデを披露した。 ■松田元太がBottega Venetaのジャケットを着こなす 松田はInstagramでハッシュタグ「GENsTAgram」「トラジャサマバケ」「ディズニープラス」「bottegaveneta」を添えて10点の写真を大放出。 1枚目は階段をバッ