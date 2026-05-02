卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は、2日にグループステージ第1戦が行われ、日本女子はイングランドと対戦する。55年ぶりの金メダルを狙う日本女子。グループステージ初戦を迎える中、試合前にオーダーが発表された。 ■初戦イングランド戦のオーダー発表 日本女子は5大会連続で銀メダルを獲得しており、今大会は1971年大会以来の