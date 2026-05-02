この記事をまとめると ■「フォーミュラドリフトジャパン（FDJ）」の開幕戦が富士スピードウェイで開催 ■SUPER GTのGT300クラスでステアリングを握る井口卓人選手が参戦した ■ドリフト競技の難しさを感じつつ今後も積極的にかかわっていきたいと抱負を語った ベテランGTドライバーがFDJに挑戦！ 4月25・26日、ドリフト競技「フォーミュラドリフトジャパン（以下：FDJ）」の開幕戦が富士スピードウェイで開催された。数々の注目