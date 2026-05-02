来日中のテレンス・クロフォード氏ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは2日、東京ドームで王者・井上尚弥（大橋）と元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が激突する。この試合に合わせ、来日した海外超大物が試合当日に仰天の行動。さすがといった豪快ぶりを披露した。東京を満喫したのは、テレンス・クロフォード氏だ。ボクシング史上初となる3階級で4団体統一王者になり、昨年末に引退した米国のレ