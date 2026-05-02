◇プロ野球セ・リーグ 阪神7-5巨人(2日、甲子園球場)阪神が試合中盤に奪ったリードを守り巨人に勝利しました。阪神は初回、3番・森下翔太選手の2ベースでチャンスを作ると、4番・佐藤輝明選手のタイムリーで先制。3回にはランナー1塁で5番・大山悠輔選手がタイムリー3ベースを放ち2-0とします。先発の大竹耕太郎投手は6回終了まで1安打ピッチングを披露。しかし7回、2本のヒットで1塁3塁とされると7番・小濱佑斗選手にライトへヒッ