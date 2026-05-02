◇プロ野球セ・リーグ 中日4−0広島(2日、マツダスタジアム)3連敗中の中日の先発はプロ16年目の大野雄大投手。NPB通算99勝のベテランが100勝目をかけたマウンドに上がります。カットボールを軸に広島打線を抑える好投。両チーム無得点の5回には、1アウト2、3塁のピンチを背負うも、後続を断ち切り無失点。打線の援護を待ちながら、6回までスコアボードに0を並べます。均衡が崩れたのは7回表。中日は1アウトから8番田中幹也選手が2