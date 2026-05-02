8回、本塁打を放ちポーズをとる阪神・佐藤＝甲子園16安打の阪神は一回に佐藤の適時二塁打で先制し、三回は大山が適時三塁打。2―1の七回は高寺、中野、小野寺の3連打で4得点し、八回は佐藤のこの試合4安打目の一発で加点。大竹が7回1失点で2勝目。巨人は反撃が遅かった。