「阪神７−５巨人」（２日、甲子園球場）巨人が今季甲子園で初黒星。九回に猛反撃したが、終盤の失点が重くのしかかった。今季初先発となった又木が粘りながらも先制点を許した。まずは立ち上がりに２死二塁から佐藤輝を迎えると、捕逸で三塁まで進まれ、先制の適時二塁打を浴びた。二回には１死満塁を無失点で切り抜けたが、三回には１死一塁から大山に適時三塁打を許した。又木は５回９安打を打たれながらも２失点と踏ん張