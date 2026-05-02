◇セ・リーグヤクルト・ウォルターズ―DeNA・石田裕（神宮）阪神・才木―巨人・井上（甲子園）広島・栗林―中日・高橋宏（マツダスタジアム）◇パ・リーグ日本ハム・北山―オリックス・九里（エスコンフィールド北海道）ロッテ・毛利―西武・平良（ZOZOマリンスタジアム）ソフトバンク・前田悠―楽天・早川（みずほペイペイドーム）