FANTASTICSの堀夏喜（28）が2日、都内で初の写真集「LIVINGFOR」（幻冬舎）の発売記念イベントを行った。幻冬舎とLDHがタッグを組んだ、FANTASTICSの書籍を9カ月連続刊行するプロジェクトの一環。堀は憧れだったという仏パリで撮影を行い、「血が通った本になった。僕という人間を1冊にまとめたらこういう本になる」と出来栄えに満足した。シャワーシーンを撮影する際には冷水しか出てこなかったというハプニングも。「初