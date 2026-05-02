◇セ・リーグ広島―中日（2026年5月2日マツダスタジアム）広島は好機を生かせず、今季5度目の零敗で連勝は「2」で止まった。0―0の5回は平川、佐々木の連打で1死二、三塁としたが、代打・前川が空振り三振。続く秋山も一ゴロ。執念のヘッドスライディングも実らず、得点できなかった。先発・ターノックは毎回のように走者を背負いながらも5回4安打無失点と粘りの投球を披露。しかし、0―0の7回から3番手で登板したドラフ