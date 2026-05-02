「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、Ｇ大阪５−０神戸」（２日、パナソニックスタジアム吹田）首位・神戸はＧ大阪に５失点を喫して黒星となった。前半２２分、左サイドの早いクロスにＧ大阪のＦＷ南野に頭で合わせられて先制点を許すと、同３６分にも左クロスから頭で折り返されたボールをＤＦ三浦にヘディングシュートで押し込まれて追加点を許した。神戸は後半から守備の要となるＤＦトゥーレルとＦＷ大迫を投入して流れを変