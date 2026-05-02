大型連休後半、青空に恵まれた県内では県産のオリジナルブランド米ひゃくまん穀の田植えがピークを迎えています。市場デビューから10年の節目となる県のオリジナル品種「ひゃくまん穀」。上空に薄雲が広がったものの絶好の田植え日和となった２日、羽咋市の水田では連休返上で田植え作業が進められていました。■生産者長瀬 明さん：「ことしで10年目のひゃくまん穀ですがこれまでと変わらず(生産)部会員一丸となって