石川県内の繊維メーカー「カジグループ」の工場と一体化した観光施設でこどもたちのためのモノ作りイベントが開かれ、家族連れなどでにぎわっています。このイベントは繊維の魅力に触れてもらおうと「カジグループ」が企画したものでこびとづかんのモザイクアートなどこどもたちが気軽に楽しめる様々なワークショップが開かれています。また、会場では地元かほく市のPFUブルーキャッツ