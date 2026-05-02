水上恒司が主演し、東方神起のユンホらが共演する映画『TOKYO BURST‐犯罪都市‐』より、日本映画史上初の大規模ロケの様子を捉えたメイキング映像が解禁された。【動画】『TOKYO BURST‐犯罪都市‐』新宿アルタ前を完全封鎖した大規模ロケのメイキング映像本作は、マ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているメガヒットシリーズ『犯罪都市』を日本オリジナルストーリーでユニバース化。内田英治監