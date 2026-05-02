タレントの新山千春が1日にInstagramを更新し、お気に入りのスポーツウェア姿を披露した。【写真】45歳に見えない！新山千春のへそ出しタンクトップ姿新山が「ヨガとかピラティスの時に楽しみに着用してます!!」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、アメリカ・ロサンゼルス発のワークアウトウェアブランド「ALO」のスポーツウェアを身に付けた彼女の姿が複数収められている。彼女の引き締まった健康的なスタイル