日本テレビアナウンサーの岩本乃蒼が2日にInstagramを更新。最新ショットを公開し日本テレビへの復職や出産を報告した。【写真】岩本乃蒼、約2年半ぶりの最新ショット2014年に日本テレビに入社し、『ZIP！』や『スッキリ!!』などの人気番組に出演していた岩本。2023年5月から同社を休職し、関西大学大学院で災害報道の研究を行っていた。そんな彼女が、2023年10月以来となるInstagramを更新。「この春 日本テレビに復職いた