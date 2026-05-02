【EVO Japan 2026】 日程：5月1日～3日 開催 会場：東京都江東区「東京ビッグサイト」東1・2・3ホール 5月1日～3日に渡って開催される日本最大級の格闘ゲームの祭典「EVO Japan 2026」。全12タイトルあるメイントーナメントの中で、2日目でグランドファイナルを迎えた「MELTY BLOOD: TYPE LUMINA」。 最強の座を決めるにふさわしいハイレベルな