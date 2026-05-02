月末に行われるトキの放鳥について県民に関心を持ってもらおうと、金沢市内でイベントが開かれました。31日に羽咋市の邑知潟で行われる本州初のトキの放鳥。放鳥までひと月を切り、多くの県民に関心を持ってもらおうと金沢市内でイベントが開かれました。イベントにはトキ放鳥PRキャラクターの「のとっきー」が登場し、ステージでは専門家によるトキの生態や観察マナーに関するトークショーも